Fenerbahçe'nin Rakibi Rangers'tan 'Ramazan' Uyarısı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe ile İstanbul’da karşılaşacak olan Rangers’tan taraftarlarına Ramazan uyarısı geldi. İskoçya ekibinden yapılan açıklamada, taraftarlara Ramazan ayı nedeniyle duyarlı olmaları yönünde uyarı yapıldı.

6 Mart Perşembe günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Rangers, müsabakayı Ülker Stadyumu'nda takip edecek taraftarları için bazı önerilerde bulundu. Açıklamada, Ramazan ayı olduğu hatırlatılırken, "Lütfen ülkenin örf ve adetlerine saygılı olun. Gündüz saatlerinde halka açık yerlerde yemek yemekten, içki ve sigara içmekten ya da sakız çiğnemekten kaçının. Barlar ve restoranlar açık olacaktır. Halka açık alanlarda yüksek sesle müzik dinlemekten, dans etmekten ve küfür etmekten kaçının" ifadelerine yer verildi.

Taraftarlara Sultanahmet, Taksim ve Beyoğlu’nda vakit geçirmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: İHA