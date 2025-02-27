Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibini Açıkladılar: Yüzde 32 İhtimalle...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, Rangers ile çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Fenerbahçe, turu geçmesi halinde Roma-Athletic eşleşmesinin galibi ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Football Meets Data, Fenerbahçe’nin turu geçmesi halinde hangi takımla eşleşeceğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibini Açıkladılar: Yüzde 32 İhtimalle...

Ünlü veri sitesi Football Meets Data, Fenerbahçe'nin çeyrek finale kalması durumunda hangi takımla eşleşeceğine dair tahminini futbolseverlerle paylaştı.

FENERBAHÇE SON 16'DA

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika ekibi Anderlecht’i geçerek adını son 16’ya yazdırmayı başarmıştı. Sarı-lacivertli ekibin son 16 turundaki rakibi ise İskoç temsilcisi Rangers FC olmuştu.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki Rakibini Açıkladılar: Yüzde 32 İhtimalle... - Resim : 1

ÇEYREK FİNALDEKİ RAKİBİNİ AÇIKLADILAR

Football Meets Data, Fenerbahçe’nin Rangers engelini aşması durumunda çeyrek finalde hangi takımla karşılaşacağını açıkladı. Football Meets Data’nın yaptığı analizlere göre Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki olası rakibi yüzde 32 ihtimalle Athletic Bilbao olacak. Yapılan analizlerde rakibin Roma olma ihtimali ise yüzde 27 olarak belirlendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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