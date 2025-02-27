Yeni Şafak'ta 'Okan Buruk' Krizi! Yazı Kaldırıldı, Yazarın İşten Çıkarıldığı İddia Edildi

Süper Lig'in en heyecanla beklenen mücadelesi olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi akşamı RAMS Park'ta oynandı. Golsüz beraberlikle sonuçlanan maçın ardından iki takımın teknik direktörlerinin açıklamaları gündem oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "maymun" yorumu tartışma konusu olurken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Mourinho'ya yönelik "Ağlamaya devam etsin" ifadesi tartışılmaya başlandı.

OKAN BURUK'A 'FETÖ' SUÇLAMASI

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, bu gündemin ardından Okan Buruk'u "terör örgütü FETÖ" ile ilgili iddialarla itham ettiği bir yazı kaleme aldı. Korkmaz, "Paralel Mönü’deki maydanozlu döner" başlıklı yazısında Buruk'a, FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün de izleyiciler arasında olduğu söylenen Malmö maçında kendisiyle görüşüp görüşmediğini sordu. Ayrıca Buruk'ın terör örgütünün lideri Fethullah Gülen ile ilişkili olduğunu öne sürdü.

'İŞTEN ÇIKARILDI' İDDİASI

Yazının sosyal medyada dikkat çekmesinin ardından Yeni Şafak’ın internet sitesi, söz konusu yazıyı sitesinden kaldırdı. Korkmaz'ın yazısının silinmesinden sonra yazarın iş akdinin de sonlandırılıp görevine son verildiği iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi