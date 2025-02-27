Kerem Aktürkoğlu Aşkını Böyle İlan Etti
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak’ın ismini kramponlarına yazdırırken, kramponlarının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.
Onur Özovalı
Türkiye A Milli Takım ve Portekiz takımı Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
AŞKINI KRAMPONLARINA YAZDI
Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı Ceren Azak’ın ismini maçlarda giydiği kramponlarına yazdırdı.
Aktürkoğlu, bu gelişmeyi de sosyal medya hesabından yayımlayarak kamuoyuyla paylaştı.
Aktürkoğlu’nun paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyması da dikkat çekti.
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