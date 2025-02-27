Kerem Aktürkoğlu Aşkını Böyle İlan Etti

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak’ın ismini kramponlarına yazdırırken, kramponlarının fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Kerem Aktürkoğlu Aşkını Böyle İlan Etti

Türkiye A Milli Takım ve Portekiz takımı Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AŞKINI KRAMPONLARINA YAZDI

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde nişanlandığı Ceren Azak’ın ismini maçlarda giydiği kramponlarına yazdırdı.

Kerem Aktürkoğlu Aşkını Böyle İlan Etti - Resim : 1

Aktürkoğlu, bu gelişmeyi de sosyal medya hesabından yayımlayarak kamuoyuyla paylaştı.

Aktürkoğlu’nun paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyması da dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu Aşkını Böyle İlan Etti - Resim : 2

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