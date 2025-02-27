Galatasaray 3-0 Kazandı

Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları ile 21'inci hafta erteleme maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Galatasaray 3-0 Kazandı

Vodafone Sultanlar Ligi 21’inci haftası erteleme maçında Galatasaray Daikin Türk Hava Yolları’na set vermedi.

Burhan Felek Spor Salonu'ndaki karşılaşmada sarı-kırmızılılar dominant bir oyun sergilerken, 3-0’la kazanan taraf oldu.

Galatasaray 3-0 Kazandı - Resim : 1

Toplamda 74 dakika süren karşılaşmaya ilişkin bilgiler şöyle:

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen Korkmaz, Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Alecrim, Melis Durul, Emine Arıcı)

Setler: 25-23, 25-14, 25-18

Kaynak: AA

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Galatasaray Türk Hava Yolları (THY)
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