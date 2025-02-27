Karşıyaka, Austin Hollins’i Renklerine Bağladı

Karşıyaka Basketbol, ünlü oyuncu Austin Hollins’i renklerine bağladı.

Son Güncelleme:
Karşıyaka, Austin Hollins’i Renklerine Bağladı

Karşıyaka Basketbol, sosyal medya hesabı üzerinden, Zalgiris Kaunas forması giyen forvet oyuncusu Austin Hollins’i renklerine bağladığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi’ne iddialı bir kadro kurarak giren fakat daha sonra sponsor krizinin ardından dağılan Karşıyaka, 7 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Transfer yasağı bulunan yeşil-kırmızılılar, Russell’dan elde ettiği buy-out geliriyle transfer yasağını açıp, Roberto Gallinat takviyesini gerçekleştirdi. Daha sonra İzmir ekibine tekrar transfer yasağı geldi. Karşıyaka, eski oyuncusu Vitto Brown’a 200 bin Dolar alacağını FIBA kanalıyla taksitlendirdi ve tekrar transfer yasağını açmayı başardı.

Yeşil-kırmızılılar, yasağı açar açmaz bir takviye gerçekleştirerek, EuroLeague tecrübesi olan Austin Hollins’i kadrosuna kattı.

KARŞIYAKA'DAN AÇIKLAMA GELDİ


Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Austin Hollins, Karşıyaka’mızda. Austin Hollins, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından AEK Athens’te forma giymişti" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan tecrübeli forvet daha önce formalarını giydiği Zenit, Kızılyıldız, Maccabi Tel Aviv ve Zalgiris Kaunas ile EuroLeague’de 120 maçta boy gösterirken; 7.4 sayı, 1.7 ribaunt ortalamalarını tutturmayı başardı.

Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak YetiyorYumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak YetiyorYaşam

OpenAI Dev Özelliğini Kullanıma Açtı: Resmen Ücretsiz OlduOpenAI Dev Özelliğini Kullanıma Açtı: Resmen Ücretsiz OlduEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Basketbol Karşıyaka
Son Güncelleme:
Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor Gmail’den Yeni Güvenlik Adımı: SMS ile Doğrulama Kaldırılıyor, QR Kod Dönemi Başlıyor
Kerem Aktürkoğlu Aşkını Böyle İlan Etti Kerem Aktürkoğlu Aşkını Böyle İlan Etti
Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor
Yeni Şafak'ta 'Okan Buruk' Krizi! Yazı Kaldırıldı, Yazarın İşten Çıkarıldığı İddia Edildi Yeni Şafak'ta 'Okan Buruk' Krizi
ÇOK OKUNANLAR
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Ünlü İş İnsanı Beyhan Benardete Evinde Ölü Bulundu Ünlü İş İnsanı Evinde Ölü Bulundu
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Ayrılık
Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı İmzaladı: Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de