Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor

Mutfakta yumurta pişirirken kabuklarının çatlaması ve beyazının sızması sıkça karşılaşılan bir sorundur. Deneyimli aşçılar, bu sorunu kibrit kullanarak aşabileceğinizi belirtiyor.

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Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor - Resim: 1

Yumurtaların suya bırakıldığında çatlamasını önlemek için kibrit çöpü eklemek, hem daha düzgün bir pişirme sağlıyor hem de sızıntıyı engelliyor. Bu yöntemi uygularken kibritin kükürt başlığını çıkarmak önemli bir detay. Aynı işlemi tahta kürdanlarla da yapabilirsiniz. Bir tava dolusu yumurta için yaklaşık 5-10 kibrit ya da kürdan yeterli olacaktır.

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Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor - Resim: 2

KİBRİT BÖCEKLERİ DE UZAKLAŞTIRIYOR

Kibritler yalnızca ateş yakmak için değil, bahçecilikte de birçok farklı amaçla kullanılabiliyor. Örneğin, bahçıvanlar kibritin toprağa saplanarak zararlı böcekleri uzaklaştırabileceğini belirtiyor. Küçük tatarcıklar ve larvalarıyla mücadelede etkili olan bu yöntem için kibritleri baş aşağı şekilde toprağa yerleştirmek gerekiyor.

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Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor - Resim: 3

GÜBRE GÖREVİ GÖRÜYOR

Ayrıca, kullanılmış kibrit çöpleri odun artıklarıyla birleşerek toprağın kalitesini artırabiliyor. Bu sayede daha verimli bir hasat elde etmek mümkün oluyor.

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