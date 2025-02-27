Yumurta Pişirirken Çatlatmıyor, Böcekleri Mutfaktan Uzak Tutuyor! 5 Tane Koymak Yetiyor

Yumurtaların suya bırakıldığında çatlamasını önlemek için kibrit çöpü eklemek, hem daha düzgün bir pişirme sağlıyor hem de sızıntıyı engelliyor. Bu yöntemi uygularken kibritin kükürt başlığını çıkarmak önemli bir detay. Aynı işlemi tahta kürdanlarla da yapabilirsiniz. Bir tava dolusu yumurta için yaklaşık 5-10 kibrit ya da kürdan yeterli olacaktır.