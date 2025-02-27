OpenAI Dev Özelliğini Kullanıma Açtı: Resmen Ücretsiz Oldu
Yapay zeka devi OpenAI, ChatGPT'nin dikkat çeken özelliğini ücretsiz kullanıcılar için erişmeye açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken OpenAI, ChatGPT'nin Gelişmiş Ses Modu (Advanced Voice Mode) özelliğini ücretsiz kullanıcılar için de erişime açtığını duyurdu. Daha önce yalnızca ücretli abonelerin kullanabildiği bu özellik, artık tüm kullanıcılar tarafından belirli bir süre boyunca deneyimlenebilecek.
OPENAI'DEN KADEMELİ GEÇİŞ
Şirket, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gelişmiş Ses Modu’nun önizleme sürümünün ücretsiz kullanıcılara kademeli olarak sunulduğunu bildirdi. Ayrıca, OpenAI'ın yeni araştırma aracı Deep Research de Plus, Team, Edu ve Enterprise abonelerine açıldı.
DOĞAL VE KESİNTİSİZ KONUŞMA
Gelişmiş Ses Modu, ChatGPT ile daha insansı ve akıcı bir şekilde sohbet etmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar, konuşma sırasında yapay zekanın cevabını kesebilir, yanıtı yönlendirebilir ve farklı ses seçenekleriyle kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabilir.
Geçtiğimiz yıl mobil uygulamaya eklenen ve Kasım ayında masaüstü sürümüne de gelen özellik, daha önce yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu. OpenAI, bu özelliği ücretsiz kullanıcılar için önce ayda 10 dakikalık bir erişimle test etmişti. Ancak yeni güncellemeyle birlikte, ücretsiz kullanıcılar artık her gün belirli bir süre boyunca Gelişmiş Ses Modu’ndan yararlanabilecek.
CHATGPT-40 MINI İLE ÇALIŞACAK
Ücretsiz kullanıcıların eriştiği sesli sohbet özelliği, ChatGPT-4o Mini modeli üzerinden çalışacak. ChatGPT Plus aboneleri ise ChatGPT-4o ile geliştirilmiş versiyonunu kullanmaya devam edecek. OpenAI, Mini modelinin deneyim açısından büyük fark yaratmadığını ancak daha ekonomik bir seçenek sunduğunu belirtti.
ChatGPT Plus kullanıcıları, ücretsiz erişim sınırının beş katı kullanım hakkına sahip olurken, Pro aboneler ise sınırsız Gelişmiş Ses Modu erişimi ve daha yüksek video ve ekran paylaşım limitlerinden yararlanmaya devam edecek.