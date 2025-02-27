OpenAI Dev Özelliğini Kullanıma Açtı: Resmen Ücretsiz Oldu

DOĞAL VE KESİNTİSİZ KONUŞMA

Gelişmiş Ses Modu, ChatGPT ile daha insansı ve akıcı bir şekilde sohbet etmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar, konuşma sırasında yapay zekanın cevabını kesebilir, yanıtı yönlendirebilir ve farklı ses seçenekleriyle kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşayabilir.

Geçtiğimiz yıl mobil uygulamaya eklenen ve Kasım ayında masaüstü sürümüne de gelen özellik, daha önce yalnızca ücretli kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu. OpenAI, bu özelliği ücretsiz kullanıcılar için önce ayda 10 dakikalık bir erişimle test etmişti. Ancak yeni güncellemeyle birlikte, ücretsiz kullanıcılar artık her gün belirli bir süre boyunca Gelişmiş Ses Modu’ndan yararlanabilecek.