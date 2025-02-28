Süper Lig'de 26. Haftanın Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 26. Haftası kapsamında oynanacak 9 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu. MHK, bu hafta görev alacak hakemlerin listesini açıkladı.

Süper Lig'de 26. Haftanın Hakemler Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 26. Hafta kapsamında oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de 26. Haftanın Hakemler Belli Oldu - Resim : 1

Bu hafta Cumartesi günü 2 maç, Pazar günü 3 maç ve Pazartesi günü 4 maç oynanacak.

İşte bu hafta Süper Lig’de düdük çalacak hakemlerin listesi:

1MART CUMARTESİ

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler

2 MART PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın

20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen

3 MART PAZARTESİ

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün

16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu

20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır

20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu

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Kaynak: AA

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