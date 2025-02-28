Süper Lig'de 26. Haftanın Hakemler Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 26. Haftası kapsamında oynanacak 9 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu. MHK, bu hafta görev alacak hakemlerin listesini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 26. Hafta kapsamında oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu.
Bu hafta Cumartesi günü 2 maç, Pazar günü 3 maç ve Pazartesi günü 4 maç oynanacak.
İşte bu hafta Süper Lig’de düdük çalacak hakemlerin listesi:
1MART CUMARTESİ
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK: Çağdaş Altay
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor: Halil Umut Meler
2 MART PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray: Cihan Aydın
20.30 Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor: Mehmet Türkmen
3 MART PAZARTESİ
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor: Ozan Ergün
16.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor: Alper Akarsu
20.30 Göztepe-Reeder Samsunspor: Oğuzhan Çakır
20.30 RAMS Başakşehir-Net Global Sivasspor: Muhammet Ali Metoğlu
Kaynak: AA