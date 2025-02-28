Satranç Efsanesi Boris Spassky Hayatını Kaybetti

Sovyetler Birliği'nin satranç sahnesindeki en önemli isimleri arasında yer alan Boris Spassky'nin 88 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Satranç Efsanesi Boris Spassky Hayatını Kaybetti

Satranç dünyasının efsane isimleri arasında yer alan ve Sovyetler Birliği’ni uzun yıllar temsil eden Boris Spassky 88 yaşında hayatını kaybetti.

Satranç Efsanesi Boris Spassky Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Sovyetler Birliği'nin satranç sahnesindeki en önemli isimlerinden biri olan Spassky, 1969-1972 yılları arasında dünya şampiyonluğu unvanını korumuştu. Satranç dünyasının efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Spassky'nin ölümü, Rusya Satranç Federasyonu tarafından 'ülke için büyük bir kayıp' olarak açıklandı.

Kaynak: DHA

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