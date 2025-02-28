Kerem Demirbay'ın Yabancı Hakem Yanıtı Ortalığı Karıştırdı: Almanya Tercihini Hatırlattılar

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında kendi sahasında ağırladığı Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaraylı Kerem Demirbay’ın maç sonu yaptığı yabancı hakem açıklaması ise maçın önüne geçti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Kerem Demirbay'ın Yabancı Hakem Yanıtı Ortalığı Karıştırdı: Almanya Tercihini Hatırlattılar

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 0-0 berabere kalırken, bu sonuçla birlikte iki ekip de çeyrek finale yükseldi.

Ancak Galatasaraylı Kerem Demirbay’ın maçın ardından basın mensuplarının kendisine sorduğu yabancı hakem yanıtı verdiği cevap maçın önüne geçerek kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Kerem Demirbay'ın Yabancı Hakem Yanıtı Ortalığı Karıştırdı: Almanya Tercihini Hatırlattılar - Resim : 1

‘TÜRK HAKEM Mİ, YABANCI HAKEM Mİ?’

Maçın ardından stadyumdan çıkarken gazetecilerin kendisine yönelttiği “Türk hakem mi yabancı hakem mi?” sorusuna yanıt veren Demirbay, “Biz Türküz kardeşim. Türkiye’deyiz” ifadelerini kullandı.

Demirbay’ın bu yanıtı ise kamuoyunda ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Kerem Demirbay'ın Yabancı Hakem Yanıtı Ortalığı Karıştırdı: Almanya Tercihini Hatırlattılar - Resim : 2

ALMANYA'YI TERCİH ETTİ

Almanya Herten doğumlu olan Demirbay, alt yaş kategorilerinde Türkiye U19, U20 ve U21 formalarını giyerken, 23 yaşına geldiğinde milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını açıklamıştı.

Ancak son dakikada karar değiştiren Demirbay, Alman Milli Takımı’nı seçtiğini açıklayarak “Almanya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almak benim için onurdur. Telefon geldiğinde inanamadım. Almanya Milli Takımı'na çağrıldığım için çok gururluyum” ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmenin ardından Demirbay’ın yaptığı yabancı hakem açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekti.

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