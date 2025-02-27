Galatasaray ve Konyaspor, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk etti. Maç golsüz berabere bitti. Öte yandan Eyüpspor - Başakşehir maçından da kazanan çıkmadı. Bu sonucun ardından Konyaspor ve Galatasaray çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

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Galatasaray ve Konyaspor, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında evinde Konyaspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 0-0 berabere ayrıldı ve puanını 5'e çıkardı.

Grubun diğer mücadelesinde de Başakşehir deplasmanda Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray ile Başakşehir'in genel averaj, attıkları gol ve galibiyet sayılarının eşit olmasından dolayı iki takımın disiplin puanlarına bakıldı ve sarı-kırmızılılar daha az disiplin puanına sahip olduğu için C Grubu'nu ikinci olarak tamamlayarak, çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, kupada ilk haftada Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalırken, ikinci haftada da deplasmanda Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmişti. Konyaspor ise C Grubu'nda puanını 7 yaptı ve lider olarak çeyrek finale yükseldi.

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Kaynak: İHA

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