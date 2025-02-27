PFDK'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk'a Men Cezası

Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası iki takımın teknik direktörleri PFDK'ya sevk edilmişti. PFDK, Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç ceza verdi.

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PFDK'dan Jose Mourinho ve Okan Buruk'a Men Cezası

Galatasaray ile Fenerbahçe kritik derbide golsüz berabere kalırken maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi için "Maymun gibi zıpladılar" benzetmesini yapmıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise rakibi Mourinho için "Crying One" (Ağlayan Biri) ifadesini kullanmıştı.

PFDK kararları açıklanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezaları belli oldu.

MEN CEZASI GELDİ

Jose Mourinho'ya 4 maç men ve 1 milyon 617 bin TL para cezası verilirken Okan Buruk ise 1 maç men ve 1.5 milyon TL para cezası aldı.

Ayrıca Fenerbahçe’ye misafir tribündeki olaylardan dolayı 2 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası verildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 34 gün hak mahrumiyeti ve 3 milyon TL para cezası alırken Mauro Icardi ise ihtar aldı.

CEZALARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Fenerbahçe'nin Gaziantep ile oynadığı maçta tedbirli olan Mourinho, Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrumspor maçlarında cezasını tamamlayacak. Okan Buruk ise Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta cezalı olacak.

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