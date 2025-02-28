Jose Mourinho'ya Verilen Dört Maçlık Ceza Dünya Basınında

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamalar dolayısıyla sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 maç men cezasına çarptırıldı. Türkiye Kupası’nda oynanan Gaziantep maçında 4 maçlık cezanın ilkini çeken Mourinho, Antayalspor, Sivasspor ve Bodrum maçlarında takımın başında sahaya çıkamayacak.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Tahkim Kurulu’na giderek 4 maçlık cezaya itiraz edeceği belirtildi.

Mourinho'ya verilen 4 maçlık men cezası ve maçta yaşananlar Avrupa basınında kendine yer buldu. İşte Avrupa basınında Mourinho’ya verilen 4 maçlık ceza sonrası öne çıkan haberler:

‘SÖZLERİNİN CEZASINI BULDU’

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca, Mourinho’nun “Maymun gibi zıpladılar” sözü sonrası cezasını buldu ifadelerine yer verirken, 4 maç men ve 40 bin euro para cezası ödeyeceğini belirtti.

‘FIRTINALI DERBİNİN ARDINDAN DÖRT MAÇ CEZA’

Fransa’dan Le Figaro gazetesi, Mourinho’nun ceza almasına neden olan sözlerine yer vererek, fırtınalı derbinin ardından dört maç ceza aldığını belirterek, TFF’nin Mourinho’nun ifadelerini ‘spor ahlakına aykırı’ olarak değerlendirdiğini yazdı.

‘IRKÇILIK TARTIŞMASINA YOL AÇTI’

İngiltere’nin Mirror gazetesi ise Mourinho’nun sözlerinin ‘ırkçılık’ tartışmasına yol açtığını belirterek ‘hakaret’ içeren sözler nedeniyle ağır bir cezaya çarptırıldığını öne çıkardı.

‘BU İŞ BURADA BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR’

İtalyan Rai News gazetesi ise Mourinho’nun dört maç ceza aldığını ancak Fenerbahçe’nin muhtemelen karara itiraz edeceğini belirterek, “Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor” dedi.

‘İSTANBUL DERBİSİNDEKİ SKANDAL’

Almanya’nın Sportschau gazetesi ise Mourinho’ya verilen dört maç men cezasını “İstanbul derbisindeki skandalın ardından men cezası aldı“ başlığıyla okuyucularına duyurdu.

‘TARTIŞMA YARATMAYA DEVAM EDİYOR’

Brezilya’dan Terra gazetesi ise Mourinho’nun geçmişine atıf yaparak “Kariyerinde tartışma yaratmaya devam ediyor, bu kez de Türkiye'de... Türk futbolundaki hakemlik standardını ve derbi maçtaki rakip davranışlarını eleştiren ünlü Portekizli teknik adam cezalara maruz kaldı” cümleleriyle gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı.

‘DROGBA’NIN DESTEĞİ DAHA BÜYÜK DARBEDEN KURTARDI’

Yunanistan’dan SDNA gazetesi ise TFF’nin Mourinho’yu ağır bir cezaya tabi tuttuğunu belirterek, “Didier Drogba'nın desteği belki de kendisini daha büyük bir darbeden kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi