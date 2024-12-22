Beşiktaş'ta Eski Başkan Hasan Arat'a Soğuk Duş: Kongre Üyeleri Harekete Geçti

Beşiktaş'ta başkanlık görevinden kişisel sebeplerini gerekçe göstererek istifa eden Hasan Arat’a, ligdeki son Alanyaspor maçında taraftarlar büyük tepki göstermişti. Siyah-Beyazlı taraftarlar karşılaşma sırasında Hasan Arat aleyhinde tezahürat yaptı.

"HASAN ARAT PARALAR NEREDE?"

Beşiktaş tribünleri, eski başkan Hasan Arat’a, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" şeklinde tezahürat yaparak tepki gösterdi.

Siyah beyazlı taraftarlar, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tezahürat da yaparak, kulübün paralarının nerede olduğunu sordu.

HASAN ARAT'I MAHKEMEYE VERECEKLER

Sıkıntılı günlerden geçen Beşiktaş’ta sıcak bir gelişme de yaşandı. Bir grup kongre üyesinin Hasan Arat’a karşı harekete geçtiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Çok sayıda kongre üyesinin hafta başında Hasan Arat’ı savcılığa şikayet etmek için harekete geçtiği ve gerekli belgeleri toparladığı iddia edildi.

Diğer yandan kulislerde kongre üyelerinin Hasan Arat'ın ihracı için de resmi girişimlerde bulunacağı konuşuluyor.

Beşiktaş’ta bir yandan Hüseyin Yücel ile Serdar Adalı arasında başkanlık yarışı yaşanırken, diğer yandan eski başkan Hasan Arat’ın kulüpteki akıbetinin ne olacağı konusu gündemdeki yerini koruyor.

BAŞKAN ADAYLARI BİR ARAYA GELDİ

Başkanlık yarışı kızışırken dün Beşiktaş’ta sıcak bir gelişme daha yaşandı. Hasan Arat’ın istifa etmesinin ardından başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile başkan adayı Serdar Adalı bir araya geldi.

Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen zirvede Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Denetim Kurulu Başkan Gökhan Tiryaki, Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ve Sicil Kurulu Başkanı Sefa Bağcı yer aldı.

Kritik zirvede Beşiktaş’ın mevcut durumu masaya yatırılırken, başkan adayları arasında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi