Galatasaray'dan Farklı Galibiyet

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı 100'ledi. Sarı-kırmızılı ekip ligde 8. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.

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Galatasaray'dan Farklı Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Darüşşafaka Lassa’yı 100-82’lik skorla yendi.

Zirve takibini sürdüren Galatasaray, 8. Galibiyetini alırken, kötü gidişe dur diyemeyen Darüşşafaka ise 9. mağlubiyetini aldı.

Zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 8. galibiyetini elde etti. Kötü gidişi durduramayan yeşil-siyahlılar ise 9. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Galatasaray: Livingston 10, Blumbergs 10, Palmer 16, Delgado 10, Göksenin Köksal 5, Young 5, Cummings 27, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 7

Darüşşafaka Lassa: Muhaymin Mustafa 13, Moore 21, Tinkle 10, Gach 19, Brajkovic 4, Tarık Sezgün, Tolga Kay 3, Appleby 7, Ege Demir 4, Yiğit Onan 1

1. Periyot: 29-21

Devre: 55-55

3. Periyot: 75-71

Kaynak: AA

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