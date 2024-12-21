Beşiktaş'taki Kötü Gidişat Taraftarı Sinirlendirdi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Ligde son 8 maçında tek galibiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 4 mağlubiyet, 3 de beraberlik yaşadı.

YOĞUN ISLIKLI TEPKİ

Uzun süredir devam eden kötü gidişatın üzerine Alanyaspor beraberliğiyle siyah-beyazlı taraftarlar da takıma tepkisini artırdı. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, yoğun bir ıslıklı tepkide bulundu.

'HASAN ARAT PARALAR NEREDE?'

Beşiktaş tribünleri, eski başkan Hasan Arat için, "Süleyman Seba'dan yolunu mu buldun, söylesene Hasan kaç para koydun?" tezahüratı yaptı. Siyah beyazlı taraftarlar, "Hasan Arat paralar nerede?" şeklinde tezahüratlarını sürdürdü.

Kaynak: İHA