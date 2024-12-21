Beşiktaş'ta Kan Kaybı Sürüyor: Alanyaspor ile Berabere Kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u sahasında konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetirken VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Fatih, Aliti, Hadergjonaj, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Augusto, Efecan, Cordova.

CANLI ANLATIM | BEŞİKTAŞ 1-1 ALANYASPOR

88' Yusuf, orta alanda Chamberlain'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

86' Alanyaspor'da Augusto ve Janvier yerine Rony Lopes işe Buluthan Bulut oyuna dahil oldu.

83' Rafa Silva, ceza yayından ceza sahasına derin bir top gönderdi. Pozisyon sonrası Beşiktaşlı futbolcular Hadergjonaj'ın topa elle müdahale ettiği yönünde hakem Cihan Aydın'a itirazlarda bulundu.

82' Rafa Silva'nın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy kaleye yakın mesafeden topu ıskaladı.

79' Rafa Silva, sol kanattan topu içeri doğru sürüp ceza sahasına hareketlenen Semih'e derin bir top göndermek istedi ancak savunma araya girerek tehlikeyi önledi.

73' Alanyaspor'da Efecan Karaca yerine Hwang Ui - jo oyuna dahil oldu.

70' Beşiktaş'ta Muçi ve Zaynutdinov yerine Chamberlain ile Masuaku oyuna dahil oldu.

68' Lima, orta alanda Semih Kılıçsoy'a faul yaptı. Pozisyonun ardından Lima, sarı kart gördü.

56' Alanyaspor'da Fatih Aksoy yerine Richard oyuna dahil oldu.

54' Zaynutdinov, sol kanattan ters kanatta bulunan Gedson'a uzun bir top gönderdi. Gedson, çizgiye inerek ön direğe yerden çevirdi. Rafa'nın ön direkte yaptığı topuk vuruşu savunmaya çarpıp dışarı gitti. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

50' Mert Günok'un kalesinden hücum kaleye gönderdiği uzun topta Semih Kılıçsoy kaleciyle baş başa kaldı. Ertuğrul kalesinden çıkarak topu yumrukladı. Ceza yayının gerisinde topla buluşan Gedson Fernandes aşırtma bir vuruş dendi top üstten dışarı çıktı.

46' Beşiktaş'ta Salih Uçan yerine Ndour dahil oldu.

İkinci yarı başladı.

İlk yarı sona erdi.

45' Muçi'nin kullandığı köşe vuruşunda Semih penaltı noktasından röveşata ile kaleye denedi ancak kaleci Ertuğrul topa sahip oldu.

45' Musrati'nin ceza yayının solundan sağ ayak üstüyle şutunu çekti. savunmadan seken top dışarı çıktı. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

44' Rafa Silva'nın kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

43' Salih Uçan, rakip ceza yayının az gerisinde Fatih Aksoy'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

40' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Ertuğrul topa sahip oldu.

39' Gedson, ceza yayında topla buluşarak solundaki takım arkadaşı Muçi'ye pasını aktardı. Muçi ceza sahası solundan sol ayak üstüyle şutunu çekti ancak top savunmaya çarpıp dışarı gitti. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Muçi, sağ kanattan topu içe çekerek sağ ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul topu yumruklayarak tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

36' Salih Uçan, ayağa kalktı. Mücadele Alanyaspor'un kale vuruşuyla yeniden hareketlendi.

34' Muçi'nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahasında Salih Uçan kendini yere bıraktı. Hakem Cihan Aydın, sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

29' GOL | Alanyaspor oyucusu Yusuf gol attı fakat ofsayt gerekçesiyle gol, VAR'dan döndü.

25' Merkezden topu hücum kaleye süren Salih, Semih Kılıçsoy'a derin bir top gönderdi. Semih, ceza sahasının solundan sol ayağının içiyle şutunu çekti ancak top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

20' Alanyaspor'da Augusto, ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti .Top kaleci Mert Günok'ta kaldı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.

17' Efecan, orta alanda Svensson ile girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı. Sonrasında ayağa kalktı ve oyun yeniden hareketlendi.

7' GOL | Beşitaş'tan Rafa Silva topu ağlara götürdü.

5' GOL | Nuno Lima.

3' Beşiktaş, aynı köşeden bir köşe vuruşu daha kullandı. Ceza yayının soluna düşen topa Salih gelişine bir şut çekti. Top farklı şekilde üstten dışarı çıktı. Alanyaspor, kale vuruşu kullanacak.

2' Gedson Fernandes sağ kanattan çizgiye inerek ortaladı. Savunmada Aliti kafayla topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

Kaynak: Haber Merkezi