Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı 'Çok Önemli Futbol Adamı Diyerek' Duyurdu

Beşiktaş'ta yapılacak genel kurulda başkan adayı olan Serdal Adalı, takımın Scout ekibinin başına geçirmek için önemli bir isimle anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Adalı, "Pazartesi günü gelecek. İsim veremiyorum. Avrupa futbolunda çalıştığı kulüp itibariyle çok başarılı bir futbol adamı" dedi.

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Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı 'Çok Önemli Futbol Adamı Diyerek' Duyurdu

Beşiktaş’ta başkanlık yarışının iki adayından biri olan Serdal Adalı, tv100’de katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı, başarı bir futbol adamı ile anlaşmak üzere olduklarını söylerken, pazartesi Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı 'Çok Önemli Futbol Adamı Diyerek' Duyurdu - Resim : 1

Söz konusu ismin scout ekibinin başına geçeceğini belirtti ve sportif direktörlüğün Türkiye’de uygulanmasının zor olduğunu belirtti. Adalı, konuya ilişkin açıklamasında, "Yabancı birisi. Türkiye'ye geliyor pazartesi. Sportif direktör değil. Scoutingin başına gelecek. Daha önceden tecrübeli. Pazartesi günü gelecek. İsim veremiyorum. Avrupa futbolunda çalıştığı kulüp itibariyle çok başarılı bir futbol adamı. Bize de uyacağını düşünüyorum" dedi.

Anlaşmaya yakın oldukları isme övgüler yağdıran Adalı, "Bizim kafamızdaki yeni futbol planlamasını yönetecek kapasitede bir arkadaş. Yılbaşı transfer döneminde çok acele transfer yapmamız lazım. İnşallah pazartesi günü geliyor. Yapmak istediklerimizi telefonda anlattığımızda kendisi de olumlu buldu. Bekliyoruz. Daha önce Türkiye'de çalışmadı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TV100

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