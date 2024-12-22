Mourinho Bıçak Altına Yatacak

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun yarın ameliyat olacağı bildirildi. Dünyaca ünlü hocanın 27 Aralık cuma günü takımın başında olması bekleniyor.

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Mourinho Bıçak Altına Yatacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yarın safra kesesi operasyonu geçirecek.

Mourinho Bıçak Altına Yatacak - Resim : 1

Trendyol Süper Lig'e verilen aranın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sağlık sorunu nedeniyle yurt dışına gitti. Mourinho'nun safra kesesi problemi nedeniyle operasyon geçireceği belirtildi. Portekizli çalıştırıcı yarın yapılacak operasyonun ardından 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer alacak.

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Kaynak: İHA

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