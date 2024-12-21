Taraftarlar Samandra'ya Akın Etti: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Acun Ilıcalı'ya İstifa Çağrıları

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 17’inci haftasında Eyüpspor’la 1-1 berabere kalmasının ardından taraftarlar çıldırdı. Sarı-lacivertli ekibin taraftarları Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde toplanarak futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

Şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerabahçe’de taraftarların yönetime tepkisi dinmiyor.

Bine yakın kişiden oluşan bir taraftar grubu, Samandra’ya gelerek, futbolcuların gelmesini bekledi. Burada bekleyen taraftarlar ‘yönetim istifa’ tezahüratları yaptı ve futbolculara tepki gösterdi.

Asbaşkan Acun Ilıcalı’ya ise yapımcılığını üstlendiği ‘Survivor’ programının göndermesi yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi