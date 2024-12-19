Beşiktaş’ta Başkan Yücel Futbolcularla Buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Nevzat Demir Tesisleri’ni ziyaret etti. Yücel, sabah antrenmanının ardından öğle yemeğinde futbolcularla bir araya gelerek sohbet etti.

Beşiktaş’ta Başkan Yücel Futbolcularla Buluştu

Beşiktaş Kulübü Hüseyin Yücel, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Corendon Alanyaspor’la oynayacağı müsabakaya hazırlanan futbol A takımıyla bir araya geldi.

Beşiktaş’ta Başkan Yücel Futbolcularla Buluştu - Resim : 1

SERDAR TOPRAKTEPE'DEN BİLGİ ALDI

Siyah-beyazlıların antrenmanını izleyen Yücel, çalışmanın ardından öğle yemeğinde bir araya geldiği futbolcularla sohbet etti ve Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’den takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Beşiktaş’ta Başkan Yücel Futbolcularla Buluştu - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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