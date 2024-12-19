Dostluk Maçına Gri Pasaport Engeli

Ayvalıkgücü Belediye Spor Kulübü ile Aetos Lutron arasında 28-29 Aralık 2024 tarihleri arasında Midilli Adası'nda oynanması planlanan dostluk maçı için Ayvalık Belediyesi, önceki gün gerçekleştirdiği yılın son belediye meclis toplantısında kulüp başkanı, yönetici, sporcu ve görevlilerin de bu maça katılım sağlamasına ilişkin karar aldı ve meclis kararı yetkili organlara gönderildi.

VALİLİK OLUMSUZ YANIT VERDİ

Ancak 'Gri Pasaport' için Balıkesir Valiliği'ne yapılan başvuru, İçişleri Bakanlığı'nın, 'Hizmet Damgalı Pasaportlar' yönergesi gereğince olumsuz sonuçlandı.

ALTERNATİF, KAPIDA VİZE UYGULAMASI

Konuyla ilgili basın mensuplarının sorularına cevap veren Ayvalıkgücü Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Babayiğit, geçtiğimiz yıllarda Hizmet Damgalı Pasaport ile Türkiye'nin farklı kentlerindeki belediyelerle, kurumlarca yurt dışındaki sportif ve folklorik etkinlikler için yurt dışına gönderilen kafilelerdeki bazı kişilerin Türkiye'ye geri dönmemesi, gittikleri ülkelerde mülteci olarak sığınma hakkı istemesi üzerine İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir karar aldığını belirtti.

Bakanlığın aldığı ve valiliklerin uyguladıkları karara saygı duyduklarını belirten Başkan Babayiğit, "Ancak bizler, Ayvalıkgücü Belediyespor camiası olarak Aetos Loutron Futbol Kulübü'nün davetine icabet etmek ve suyun iki yakasındaki dostluk köprülerine bir yenisini daha eklemek istiyoruz. Bu yüzden de 'Kapıda Vize Uygulaması' ile Midilli'ye giderek, bu krizi aşmayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA