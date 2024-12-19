Trabzonspor'un Yıldızından Kötü Haber

Trabzonspor'un Rumen forveti Denis Draguş'un sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiği duyuruldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Rumen futbolcu Denis Draguş’un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 16. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Denis Draguş’un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA