Fenerbahçe Eyüpspor Maçına Hazır

Süper Lig'in 17'inci haftasında Eyüpspor'un karşısına çıkacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.

Fenerbahçe Eyüpspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17’nci haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla noktaladı.

Fenerbahçe Eyüpspor Maçına Hazır - Resim : 1

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5’e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu çalışmayla Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: DHA

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