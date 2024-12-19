Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague Maçı Ertelendi

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 17. haftasında karışılacağı Paris Basketbol maçıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde Paris Basketbol'da yaşanan salgın dolayısıyla maça çıkacak sayıda oyuncu bulunmadığı için mücadelenin ertelendiği belirtildi.

PARİS’TE SALGIN

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan EuroLeague kuralları gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih, Kulübümüz ile istişare edilerek belirlenecek ve EuroLeague tarafından ilerleyen günlerde paylaşılacaktır" denildi.

Paris Basketball - Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgilendirme



Paris Basketbol ve Fenerbahçe Beko arasında 19 Aralık Perşembe günü (bugün) oynanması planlanan EuroLeague 17. hafta mücadelesi, Paris Basketball takımının yaşadığı salgın dolayısıyla karşılaşmaya çıkabilecek oyuncu… pic.twitter.com/SHiFZw3oRx — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 19, 2024

Kaynak: Haber Merkezi