90 Kişinin Yurt Dışına Kaçtığı 'Gri Pasaport' Davasında Karar
Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi’nin verdiği gri pasaportla yurt dışına çıkan ancak geri dönmeyen 90 kişiyle ilgili açılan davada karar çıktı. Dava kapsamında Eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında olduğu 3 kişi beraat etti.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AKP’li Yeşilyurt Belediyesi’nin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" başlığı ile hazırladığı projeye dahil edilerek Almanya'ya gönderilen 90 kişinin Türkiye'ye dönmemesi üzerine başlatılan “Göçmen Kaçakçılığı Soruşturması” kapsamında açılan davada, karar duruşması görüldü.
SANIKLAR BERAAT ETTİ
Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan yargılanan Yeşilyurt eski Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl-Servi eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı ve olayın Almanya’daki ayağı olduğu iddia edilen Ersin Kilit hakkında beraat kararı verildi.
YURT DIŞINA ÇIKAN 90 KİŞİ GERİ DÖNMEMİŞTİ
Yeşilyurt Belediyesi tarafından Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilen 90 kişi Türkiye’ye geri dönmemişti.
Kaynak: Habertürk