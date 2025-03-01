Galatasaray'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Hakkında Suç Duyurusu

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

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Galatasaray'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Hakkında Suç Duyurusu

Galatasaray, Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan imzasıyla resmi sitesinden açıklama yayımladı.

GALATASARAY'DAN SUÇ DUYURUSU

Açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacakları belirtildi.

MOURİNHO'NUN CEZASI 2 MAÇA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Tahkim Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen dört maçlık men cezasını 2 maça indirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 maçlık cezayı ise onaylamıştı.

Tahkim Kurulu, Mourinho'ya verilen 1 milyon 617 bin lira para cezasını 558 bin liraya, Okan Buruk'a verilen 1 milyon 500 bin liralık para cezası 500 bin liraya indirmişti.

Galatasaray tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho’nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir.

Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır.

Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir.

Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır.

Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir.

Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak!

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Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray TFF İbrahim Hacıosmanoğlu Jose Mourinho Okan Buruk Fenerbahçe
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