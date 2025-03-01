Cleveland, Boston'ı Yendi; Seriyi 9'a Çıkardı

NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers evinde karşılaştığı Los Angeles Clippers'ı 106-102'lik skorla mağlup etti ve üst üste 5, toplamda 37. galibiyetini kazandı. Lakers'ta Luka Doncic 31 sayı, 5 asist ve LeBron James da 28 sayı, 13 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Ligde 27. yenilgisini alan Clippers'ta ise Ivica Zubac 27 sayı, 16 ribaund, Kawhi Leonard 21 sayı ve James Harden da 18 sayı ile mücadele etti.

CLEVELAND SERİYİ 9'A ÇIKARDI

Cleveland Cavaliers deplasmanda karşı karşıya geldiği Boston Celtics'i 123-116'lık skorla yendi ve üst üste 9, toplamda da 49. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Donovan Mitchell 41 sayı ile ön plana çıkarken, Darius Garland 20 sayı ve Evan Mobley de 17 sayıyla eşlik etti. Bu sezonki 18. yenilgisini alan Boston'da ise Jayson Tatum 46 sayı, 16 ribaund ve Jaylen Brown da 37 sayı, 5 ribaund ile oynasa da mağlubiyetini önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons: 119 - Denver Nuggets: 134

Atlanta Hawks: 119 - Oklahoma City Thunder: 135

Boston Celtics: 116 - Cleveland Cavaliers: 123

Brooklyn Nets: 102 - Portland Trail Blazers: 121

Chicago Bulls: 125 - Toronto Raptors: 115

Memphis Grizzlies: 113 - New York Knicks: 114

Miami Heat: 125 - Indiana Pacers: 120

Phoenix Suns: 125 - New Orleans Pelicans: 108

Utah Jazz: 117 - Minnesota Timberwolves: 116

Los Angeles Lakers: 106 - Los Angeles Clippers: 102

Kaynak: İHA