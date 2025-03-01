Beşiktaş'ın Borcu Dudak Uçuklattı

Beşiktaş'ın borcunun 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş'ın Borcu Dudak Uçuklattı

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı nedeniyle ertelenen 2024 3. Olağan divan kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı.

Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, siyah-beyazlı kulübün 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla borcunun 14 milyar 807 milyon 39 bin 677 TL olduğunu duyurdu.

Tiryaki açıklamalarında camiada bir zihniyet değişikliğinin gerekli olduğunu vurgulayarak, eski başkan Hüseyin Yücel'e yaklaşık 1.2 milyar TL borcunun olduğunu da belirtti.

Divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'e cevap olarak ise Tiryaki, "Biz gereken görüşmeleri yaptık ve MASAK'A gitmesinin gerekli olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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