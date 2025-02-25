Beşiktaş Kupada Çeyrek Finale Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor’u 2-1’lik skorla geçen Beşiktaş çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Antalyaspor’u 2-1’lik skorla geçen Beşiktaş çeyrek finale yükseldi.
Siyah-beyazlıların golleri 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva'dan geldi. Beşiktaş’ın yeni transferi Arroyo da ilk kez yeni takımıyla gol sevinci yaşamış oldu.
Antalyaspor'un tek golü ise 64. dakikada Milosevic'ten geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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