Süper Lig Ekibine Büyük Şok! Yasak Getirildi
Süer Lig'de 15'inci sırada yer alan Sivasspor'a FIFA tarafından 3 yıl transfer yasağı getirildi.
FIFA, Sivasspor'a 3 yıl transfer yasağı getirdiğini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 dönem transfer yapamayacak.
Sivasspor bu sene 24 maçta topladığı 24 puan ile 15'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: DHA
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