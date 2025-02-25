Süper Lig Ekibine Büyük Şok! Yasak Getirildi

Süer Lig'de 15'inci sırada yer alan Sivasspor'a FIFA tarafından 3 yıl transfer yasağı getirildi.

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Süper Lig Ekibine Büyük Şok! Yasak Getirildi

FIFA, Sivasspor'a 3 yıl transfer yasağı getirdiğini açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, FIFA'dan yapılan açıklamaya göre 3 dönem transfer yapamayacak.

Sivasspor bu sene 24 maçta topladığı 24 puan ile 15'inci sırada yer alıyor.

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Kaynak: DHA

Etiketler
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