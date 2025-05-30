Genç Yıldız Fenerbahçe'ye Dönüyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Zenit'e kiraladığı Ognjen Mimovic'in geri döneceği bildirildi.

Genç Yıldız Fenerbahçe'ye Dönüyor

Fenerbahçe’nin geçen ara transfer döneminde 6.7 milyon euro bonservis ile transfer ettiği Ognjen Mimovic’te flaş bir gelişme yaşandı.

Yabancı sınırlaması nedeniyle, Fenerbahçe formasını hiç giyemeden Rusya ekibi Zenit’e kiralanan 20 yaşındaki Mimovic’in sarı-lacivertli ekibe geri döneceği kaydedildi.

Genç Yıldız Fenerbahçe'ye Dönüyor - Resim : 1

Zenit konuya ilişkin bir açıklama yaparak, “Ognjen Mimovic Zenit Saint Petersburg'dan ayrılıyor. Mavi Beyazlılar ile Fenerbahçe arasındaki kiralık sözleşmesi sona erdi ve oyuncu kulübüne geri dönecek. FC Zenit, Ognjen Mimovic'e teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar diler” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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