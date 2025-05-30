Süper Lig’in Son Haftasında Hakemler Belli Oldu

Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın ve 1 Haziran Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin final haftasında hakem atamaları şu şekilde gerçekleştirildi:

Yarın (30 Mayıs 2025):

Saat 16.00’da Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak Çaykur Rizespor - Hatayspor maçını Alper Akarsu yönetecek.

Aynı saatte Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe - Konyaspor karşılaşmasında düdük Oğuzhan Çakır’da olacak.

Saat 19.00’da Yeni Adana Stadyumu’nda Adana Demirspor - Gaziantep FK mücadelesinde Alpaslan Şen görev yapacak.

Aynı saatte GAIN Park’ta Alanyaspor - Sivasspor maçını Kadir Sağlam yönetecek.

1 Haziran Pazar:

Saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor - Kayserispor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan idare edecek.

Bodrum Stadyumu’nda Bodrum FK - Beşiktaş mücadelesinde ise Cihan Aydın düdük çalacak.

Kaynak: DHA