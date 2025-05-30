Emre Belözoğlu Tuttuğu Takımı Açıkladı

Başarılı futbol insanı ve Antalyaspor'un teknik direktörü Emre Belözoğlu tuttuğu takımı açıkladı.

Emre Belözoğlu Tuttuğu Takımı Açıkladı

Başarılı teknik direktör Emre Belözoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde La Gazetta Dello Sport’a açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, finalde desteklediği takımı da açıkladı.

Finalde Inter’i destekleyeceğini belirten Emre Belözoğlu, “Inter benim ikinci evim. Simone Inzaghi ile birlikte takım yavaş yavaş gelişti ve her geçen gün daha iyi hale geldi. Geçen sezon son 16 turunda elendikleri için o kadar iyi geçmemişti ama bu sezon tüm kulvarlarda harika bir sezon geçirdiler. Bu sefer kazanacaklarına inanıyorum. Bir taraftar olarak bunu umut ediyorum. Ben de o akşam Münih’te olacağım, maçı bir Türk televizyonu için yorumlayacağım” dedi.

Hakan Çalhanoğlu’nun Türk futbolu için önemine değinen Belözoğlu, “Hakan, Almanya’da doğdu ve son yüzyılda birçok Türk oraya çalışmak için göç etti. Bu nedenle Almanya’da onun gibi milyonlarca Türk kökenli insan var ve hepsi ülkemizi ve milli takımımızı çok seviyor. O sahada olduğunda insanlar onun bizden biri olduğunu hissediyor. Herkesin, yetişkinlerin ve çocukların idolü oldu. Kendisini bireysel olarak da çok iyi tanıyorum ve Serie A’nın en iyi oyuncularından, Avrupa’nın en iyi orta sahalarından biri olduğunu düşünüyorum. Hakan yıllardır mükemmel çalışıyor; Türklerin inatçı mentalitesini, Avrupa futbolunun üst düzey mücadele isteğiyle birleştiriyor” diye konuştu.

Kaynak: DHA

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