Galatasaraylılar Küplere Bindi! Zaha, Taraftarla Kavga Etti

Galatasaray'da Wilfried Zaha takımdan ayrılıyor. İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşma sağlayan Zaha, Galatasaray'dan ayrılık için anlayış istedi. Galatasaray, Zaha'nın ayrılma isteğinin ardından Leicester City ile pazarlıklara başladı. Zaha'nın 1 yıllığına kiralık olarak gitmesi bekleniyor.

Zaha kendisini eleştiren Galatasaray taraftarına "Kapa çeneni" şeklinde cevap verdi. Bu olayın ardından Galatasaraylı taraftarlar Zaha'ya büyük tepki gösterdi.