Erman Toroğlu'ndan Icardi-İmamoğlu Benzetmesi: 'O da Dönüşüm Lazım Diyor'

Ekol TV yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Hatayspor maçı sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dünkü flaş açıklamalarına ilişkin konuşan Toroğlu'nun sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Mauro Icardi sözleri dikkat çekti.

'İÇERİDE BAYA SORUN VAR'

Toroğlu'nun yorumları şöyle:

"Dışarıdan saldırı sana olacak zaten. Sen bu kadar sinirlendiğine göre saldırı içeriden Çok net. Onu halletmen lazım çünkü içerisi tehlikeli. Dışarısı kolay. Sana Fenerbahçeliler laf eder, Beşiktaşlılar laf eder, Trabzonsporlular laf eder. O kolay ama arka taraf tehlikeli. Başkanın (Dursun Özbek) sinirlenmesi onlara. İçeride baya sorun var. Bugün berabere kalsalardı ne olurdu merak ediyorum.

'TÜRKİYE'DEKİ HAKEM ALEMİNİ DİNAMİTLEYECEKSİN'

Türkiye'deki hakem alemini dinamitleyeceksin, yeni çıkaracaksın. Ben Amerika sisteminden yanayım. İngilizler onarırlar, Amerikalılar yıkıp yaparlar. Türkiye'de de yıkıp yapacaksın. Galatasaray'da da bunlar oluyorsa başkan hiç acımayacak. Acırsa kötü pozisyona düşer. O zaman diğerleri de hizaya gelir. Ama sen idare etmeye kalkarsan Galatasaray için iyi olmaz.

'ICARDİ, İBB BAŞKANI GİBİ'

Icardi de söylüyor. 'Dönüşüm lazım' diyor. O da şey gibi oldu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi. 'CHP'ye bir dönüşüm lazım' dedi. Icardi de ondan duydu herhalde."