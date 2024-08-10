Evsiz Vatandaşa Sıcak Yuva

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, evsiz vatandaşlara yıllardır sıcak yuva imkanı sağlayarak barınma ve konaklama merkezlerine yerleştiriyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, devriye sırasında saat 02.30 sılarında Halkevi duraklarında uyuyan vatandaşa rastladı.

Ekipler, bir süre görüştüğü ve kalacak yeri olmadığını tespit ettiği vatandaşı İzmit Barınma ve Konaklama Merkezi’ne götürdü. Sıcak yuvaya kavuşturulan evsiz vatandaş, kendisine sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Ekipler, kimsesiz ve gidecek yeri olmayan vatandaşlara rastlanılması halinde 153 Çağrı Merkezi’nin aranmasını istedi.

Kaynak: İHA