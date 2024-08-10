2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bugün: Filenin Sultanları, Bronz Madalya İçin Parkeye Çıkıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda son 2 gün. Yarın tamamlanacak oyunlar öncesi Türkiye bugün 5 branşta 7 sporcu ile yarışacak.

Erkek 125 kg serbest güreşte Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı da TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya için mücadele edecek.

Şu ana kadar toplam 6 madalya kazanan Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bugünkü programı şu şekilde:

Kaynak: AA