2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bugün: Filenin Sultanları, Bronz Madalya İçin Parkeye Çıkıyor

Türkiye, Olimpiyat Oyunları'nda bugün 5 branşta 7 sporcu ile yarışacak. Yarı finalde İtalya'ya mağlup olan Filenin Sultanları bugün bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bugün: Filenin Sultanları, Bronz Madalya İçin Parkeye Çıkıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda son 2 gün. Yarın tamamlanacak oyunlar öncesi Türkiye bugün 5 branşta 7 sporcu ile yarışacak.

Erkek 125 kg serbest güreşte Taha Akgül, bronz madalya maçına çıkacak. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı da TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya için mücadele edecek.

Şu ana kadar toplam 6 madalya kazanan Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bugünkü programı şu şekilde:

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Bugün: Filenin Sultanları, Bronz Madalya İçin Parkeye Çıkıyor - Resim : 1

Filenin Sultanları İtalya'ya Mağlup Oldu! Brezilya İle Bronz Madalya Maçına ÇıkacakFilenin Sultanları İtalya'ya Mağlup Oldu! Brezilya İle Bronz Madalya Maçına ÇıkacakSpor

Kaynak: AA

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