Takımdan Ayrılacağı Konuşuluyordu: Galatasaray Taraftarından Aktürkoğlu'na Destek

Galatasaray'dan ayrılacağına yönelik iddialar bulunan Kerem Aktürkoğlu'na, taraftardan destek geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aktürkoğlu için "Arkandayız Kaptan" yazılı pankart açtı.

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Takımdan Ayrılacağı Konuşuluyordu: Galatasaray Taraftarından Aktürkoğlu'na Destek

Galatasaraylı taraftarlar takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu için “Arkandayız Kaptan” yazılı pankart açarak 25 yaşındaki futbolcuya desteğini gösterdi.

Galatasaray’ın Hatayspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig’in yeni sezon açılış maçında takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu’na taraftarlar destek çıktı.

Sarı-kırmızılı seyirciler Aktürkoğlu’nu tribüne çağırarak tezahüratta bulundu. Öte yandan “Arkandayız Kaptan” yazan ve Kerem Aktürkoğlu’nun fotoğrafının olduğu pankart açıldı.

Takımdan Ayrılacağı Konuşuluyordu: Galatasaray Taraftarından Aktürkoğlu'na Destek - Resim : 1

Galatasaray’ın kaptanlarından 25 yaşındaki futbolcunun Süper Kupa maçının devre arasında oyundan çıkarıldığını öğrendiğinde soyunma odasında aşırı tepkide bulunduğu ve takım içinde sorunlara sebep olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: İHA

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