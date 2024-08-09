Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Endüstriyel Futbol' Eleştirisi

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Bugüne kadar hiçbir kulüp ayırmadan Türk futboluna katkı yapan her girişimi teşvik ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ayrıca, yeni Futbol Akademisi'nin hizmete girmesi ile İstanbul Başakşehir'in başarı grafiğinin de yükseleceğini umduğunu söyledi.

'YENİ FUTBOLCULARIN YETİŞMESİNDE TIKANIKLIK VAR'

Real Madrid'de oynayan milli oyuncu Arda Güler'i anımsatan Erdoğan, "Süper Lig takımlarında oynayan gençlerimizin sayısı azalıyorsa bunun manası yeni futbolcuların yetişmesinde bir tıkanıklık var demektir. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak istiyorsak en büyük yatırımı insana yapmak mecburiyetindeyiz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden Türkiye, dünya futboluna nice yıldız kazandıracak insan kaynağı havuzuna ziyadesiyle sahiptir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Futbol rekabetin yanı sıra iş birliğinin, dayanışmanın da bir sembolüdür. Futbola holiganlığın, husumetin, ideolojinin girmesi her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir.

Herkesin tuttuğu bir takımı renklerine aşık olduğu bir kulübü vardır. Ama hiçbir şey ülkemizin ve milletimizin huzurundan daha mühim değildir. Ülkemizin spor alt yapısını komple yeniledik. Birçok takımızın eli yüzü düzgün stadı dahi bulunmuyordu.

İl ve ilçe genelinde 277 olan stat sayımızı 346'ya yükselttik. Önümüzde kat etmesi gerek daha çok mesafe olduğunun farkındayız. Başarılarımızın kalıcı olabilmesi için sadece çok çalışmamız değil, zihniyet değişikliğine de gitmemiz gerekiyor. Futbol yalnızca sahada oynanan bir müsabaka olmaktan çıktı.

ERDOĞAN'DAN ENDÜSTRİYEL FUTBOLA ELEŞTİRİ

Futbolun endüstrileşmesi beraberinde ciddi sıkıntılar getirdi. Taraftarın dişinden tırnağından artırıp formasını satın aldığı maçına gittiği takımından beklentisi de yüksektir. Mali tablosu bozuk olan bir kulübün sportif başarıyı yakalaması da zordur."