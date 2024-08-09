Süper Lig'de Hasret Sona Eriyor: Galatasaray-Hatayspor Maçının 11'leri Belli Oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezonu taraftarı önünde açıyor.

25'nci şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında saat 21.00'de Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Takımların, sahaya çıkacağı ilk 11'ler de belli oldu. Galatasaray'dan ayrılacağı konuşuan Zaha'nın kadro dışı kaldığı maçta ilk 11'ler şu şekilde belirlendi:

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış, Icardi.

Atakaş Hatayspor (Muhtemel): Erce, Kamil, Cemali, Kilama, Burak, Massanga, Görkem, Hodzic, Bamgboye, Fernandes, Strandberg.