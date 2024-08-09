Galatasaray'da Zaha Depremi: Yeni Adresi Belli Oldu
Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha'nın, eski takımı Crystal Palace ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
Geçen yaz bonservisi elinde olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Wilfried Zaha'nın performansı tartışma konusu olmuştu.
Sarı-kırmızılılarda geçirdiği bir senede performansı eleştiri konusu olan Zaha, bugün oynanacak Hatayspor maçı kadrosuna alınmamıştı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Zaha'nın eski takımı Crystal Palace'a transfer olacağını açıkladı.
🚨 Wilfried Zaha, Crsytal Palace ile anlaşmaya vardı. Oyuncu kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını bekliyor. https://t.co/x8q8gkE57A— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) August 9, 2024
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