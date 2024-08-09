Galatasaray'da Zaha Depremi: Yeni Adresi Belli Oldu

Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha'nın, eski takımı Crystal Palace ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

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Galatasaray'da Zaha Depremi: Yeni Adresi Belli Oldu

Geçen yaz bonservisi elinde olarak Galatasaray'ın yolunu tutan Wilfried Zaha'nın performansı tartışma konusu olmuştu.

Sarı-kırmızılılarda geçirdiği bir senede performansı eleştiri konusu olan Zaha, bugün oynanacak Hatayspor maçı kadrosuna alınmamıştı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Zaha'nın eski takımı Crystal Palace'a transfer olacağını açıkladı.

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