Tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Çeyrek Finale Yükseldi
Tekvando kadınlar +67 kiloda Nafia Kuş Aydın, +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya gelerek çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, çeyrek finale çıktı. Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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