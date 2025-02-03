Galatasaray'ın Yıldız İsmi Yuvadan Uçuyor: Roma ile Anlaşma Tamam
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un Roma'ya transfer olacağı öğrenildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle sağlandığı iddia edildi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da çarpıcı bir ayrılık yaşanması gündemde. Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’un Serie A yolcusu olduğu iddia edildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma’nın Nelsson’un transferi için anlaşma sağladığını yazdı. Ayrılığın yakın zamanda kesinleşeceği öğrenildi.
Relevo’da yayımlanan habere göre ise, Nelsson’un satın alma opsiyonlu olarak Roma kadrosuna katılacağı iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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