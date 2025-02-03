Galatasaray'ın Yıldız İsmi Yuvadan Uçuyor: Roma ile Anlaşma Tamam

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un Roma'ya transfer olacağı öğrenildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle sağlandığı iddia edildi.

Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Yıldız İsmi Yuvadan Uçuyor: Roma ile Anlaşma Tamam

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da çarpıcı bir ayrılık yaşanması gündemde. Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki Danimarkalı stoperi Victor Nelsson’un Serie A yolcusu olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray ve Roma’nın Nelsson’un transferi için anlaşma sağladığını yazdı. Ayrılığın yakın zamanda kesinleşeceği öğrenildi.

Relevo’da yayımlanan habere göre ise, Nelsson’un satın alma opsiyonlu olarak Roma kadrosuna katılacağı iddia edildi.

Galatasaray, Alvaro Morata Transferini KAP'a Bildirdi!Galatasaray, Alvaro Morata Transferini KAP'a Bildirdi!Spor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Roma Serie A
Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı! Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin da Dahil Oldu Fenerbahçe-Rizespor Maçının Ardından Arbede Çıktı
Alvaro Morata Resmen Galatasaray'da! Maliyet Detayları Belli Oldu Morata'nın Transfer Maliyeti Resmen Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu'ndan Büyük İtiraf
İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu İki Bankadan Peş Peşe Zam Kararı: Resmen Duyuruldu
Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı Forbes Türkiye’nin Keşfedilmeyi Bekleyen 10 Müzesini Açıkladı
Otomobilde ÖTV Matrah İndirimi Bekleyene Kötü Haber! 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana... 22 Yılda Sadece 2 Kez Oldu, Haziran 2023'ten Bu Yana...
Ege Beşik Gibi Sallanıyor... AFAD Açıkladı: Bir Günde 400 Sarsıntı Ege'de Deprem Fırtınası! Bir Günde En Az 400 Kez Sallandı