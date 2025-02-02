Galatasaray, Alvaro Morata Transferini KAP'a Bildirdi!

Galatasaray, Alvaro Morata transferinde sona gerdi. Sarı-kırmızılılar İspanyol forvetle transfer görüşmelerine resmen başladığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Alvaro Morata Transferini KAP'a Bildirdi!

Okan Buruk önderliğindeki Galatasaray, hücum hattını Alvaro Morata ile güçlendiriyor.

KAP'A BİLDİRİMİ YAPILDI

Galatasaray, İspanyol santrfor Alvaro Morata'nın kiralık transferi için AC Milan ile resmî görüşmelerin başladığını açıkladı.

Galatasaray, Alvaro Morata Transferini KAP'a Bildirdi! - Resim : 1

Galatasaray tarafından KAP’a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín’in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerin kullanıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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