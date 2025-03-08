Galatasaray'dan Neymar Bombası: Osimhen'in Yeri Böyle Doldurulacak

Galatasaray'da Osimhen'in sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı golcüyü unutturacak bir hamle yapmaya hazırlandığı bildirildi. Süper Lig ekibinin Neymar'ı transfer etmek istediği iddia edildi.

Galatasaray'dan Neymar Bombası: Osimhen'in Yeri Böyle Doldurulacak

Yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından uzun süre sonra sahalara Brezilya’nın Santos ekibiyle dönen Neymar için Galatasaray iddiası ortaya atıldı.

El Nacional’in aktardığı habere göre, Neymar’ın kariyerinin en parlak dönemini yaşadığı Barcelona’ya dönmek istediği ancak sakatlık geçmişinin ve yüksek maaş talebinin bu transferin önündeki engellerin arasında yer aldığı bildirildi.

Brezilyalı yıldız için Süper Lig ekibi Galatasaray’ın talip olduğu iddia edildi. Sezon sonunda takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak Osimhen’in boşluğunu Neymar ile doldurmak isteyen sarı-kırmızılıların bu transferle ses getirmeyi hedeflediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Neymar Bombası: Osimhen'in Yeri Böyle Doldurulacak - Resim : 1

Milli takıma dönüş için düzenli forma şansı bulmak isteyen Neymar’ın da bu transfere sıcak baktığı öne sürüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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