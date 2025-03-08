Stadyumda Kalp Krizi Geçirdi, Kurtarılamadı

Silifkeli taraftar Nuri Dölek, Silifke Şehir Stadyumu'nda oynanacak Nesine 3. Lig 1. Grup 23. hafta maçında, Silifke Belediye Spor ile Kırşehir Futbol Spor Kulübü karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı.

Maç öncesinde fenalaşan Dölek'e ilk müdahale, maç için tribünde bulunan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Güngör tarafından yapıldı.

İlk müdahalenin ardından ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan Dölek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA