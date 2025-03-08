Beşiktaş Gaziantep FK'ye Hazırlanıyor

Beşiktaş Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Gaziantep FK'ye Hazırlanıyor

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Gaziantep FK karşılaşmasının antrenmanlarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalara öncelik verildi.

1 saat 15 dakika süren antrenmanın öncesinde oyuncular ve teknik ekip kulüp bünyesinde çalışan görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek ve hediye takdim etti.

Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıkları yarınki antrenmanla tamamlanacak.

Kaynak: İHA

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