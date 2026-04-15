Galatasaray’da Sızıntı Krizi, 16 Yıllık Çalışanın İşine Son Verildi

Galatasaray’da kadro sızıntısı soruşturması tamamlandı. Yaklaşık 16 yıldır kulüpte görev yapan Tuğçe Aykun’un işine son verildi.

Galatasaray’da bir süredir gündemde olan kadro sızıntısı krizi sonuçlandı. Sarı-kırmızılı yönetim, yürütülen iç soruşturma kapsamında idari işler uzmanı Tuğçe Aykun’un görevine son verdi. Süper Lig’de Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, ilk 11’lerin maç öncesi dışarı sızdırılması üzerine başlatılan inceleme kulüp içinde ciddi bir krize dönüşmüştü.

16 YILDIR GÖREV ALIYORDU

Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün haberine göre yönetim, sızıntıdan sorumlu tuttuğu Aykun'la yolları ayırma kararı aldı. Yaklaşık 16 yıldır kulüpte görev yapan Aykun, son olarak idari işler uzmanı olarak çalışıyordu. Teknik direktör Okan Buruk da daha önce yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmış, "İçeride bizi kim satıyorsa ortaya çıkaracağız" diyerek sızıntıya tepki göstermişti.

Galatasaray’da 4 isimle Yollar AyrılıyorGalatasaray’da 4 isimle Yollar AyrılıyorSpor

Tam da Galatasaray Maçı Öncesi... Volkan Demirel’den Kritik HamleTam da Galatasaray Maçı Öncesi... Volkan Demirel’den Kritik HamleSpor

Galatasaray'da Alarm! İşte Krizin 4 Temel NedeniGalatasaray'da Alarm! İşte Krizin 4 Temel NedeniSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Trabzonspor'da Onuachu Seferberliği Trabzonspor'da Onuachu Seferberliği
Galatasaray’da 4 isimle Yollar Ayrılıyor Galatasaray’da 4 isimle Yollar Ayrılıyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Dün Şanlıurfa Bugün Kahramanmaraş! İki Günde İkinci Okul Saldırısı: Can Kaybı 9'a Yükseldi Kahramanmaraş'taki Saldırıda 9 Can Kaybı
Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti Lisedeki Kanlı Saldırının Perde Arkası Ortaya Çıktı: Sosyal Medyadaki Paylaşımlar Dikkat Çekti
4 Bakan Kahramanmaraş'ta: Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara Okul Saldırısında Can Kaybı 9'a Yükseldi, Eğitime 2 Gün Ara
ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor? ABD'de Görülmemiş Hamle! Trump Görevden mi Alınıyor?
Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Tamamen Boşaltıldı Marmaray'da Hareketli Dakikalar! Peron Boşaltıldı