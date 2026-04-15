Galatasaray’da Sızıntı Krizi, 16 Yıllık Çalışanın İşine Son Verildi

Galatasaray’da bir süredir gündemde olan kadro sızıntısı krizi sonuçlandı. Sarı-kırmızılı yönetim, yürütülen iç soruşturma kapsamında idari işler uzmanı Tuğçe Aykun’un görevine son verdi. Süper Lig’de Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da, ilk 11’lerin maç öncesi dışarı sızdırılması üzerine başlatılan inceleme kulüp içinde ciddi bir krize dönüşmüştü.

16 YILDIR GÖREV ALIYORDU

Gazeteci Erdem Açıkgöz’ün haberine göre yönetim, sızıntıdan sorumlu tuttuğu Aykun'la yolları ayırma kararı aldı. Yaklaşık 16 yıldır kulüpte görev yapan Aykun, son olarak idari işler uzmanı olarak çalışıyordu. Teknik direktör Okan Buruk da daha önce yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmış, "İçeride bizi kim satıyorsa ortaya çıkaracağız" diyerek sızıntıya tepki göstermişti.

